Krankenkassenprämien 2024: So stark steigen sie in deinem Kanton

So hart trifft dich der Prämienhammer in deinem Kanton.

Aber auch die vielen Versicherungswechsel vergangenes Jahr führten zu Löchern in der Kasse.

Am meisten zahlen 2024 Erwachsene im Tessin mit über 500 Franken pro Monat.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten

Am geringsten ist der Anstieg bei den Kindern. Die mittlere Prämie für minderjährige Personen steigt gegenüber 2023 um acht Franken oder 7,7 Prozent auf 111.80 Franken.

In diesen Kantonen wird es besonders teuer

Am zweithärtesten trifft es die Appenzell-Ausserrhoder. Um 10,3 Prozent steigt ihre Prämie. In absoluten Beträgen beträgt ihre Prämie neu aber trotzdem «nur» 257.70 Franken und gehört damit zu den günstigsten.

Den geringsten prozentualen Anstieg haben die Jungen in Basel-Stadt. Um 5,5 Prozent steigt deren Prämie. In Franken und Rappen haben sie aber die schweizweit zweithöchste Prämie mit 376.80 Franken zu schultern. Das wird nur noch getoppt von den Jungen in Genf, welche monatlich über 411 Franken bezahlen müssen.