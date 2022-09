Kaufkraft-Debatte: Krankenkassen, AHV, Benzin – so will der Nationalrat die Kosten bremsen

Auch die hohen Benzin- und Dieselpreise werden noch einmal thematisiert. Benjamin Giezendanner von der SVP will den Mittelstand und KMU entlasten, indem der Bund während zwei Jahren auf jenen Teil der Mineralölsteuer auf Treibstoff verzichtet, der in die allgemeine Bundeskasse fliesst. Ähnliche Vorstösse zur Senkunge der Benzinpreise waren in der Sondersession im Sommer noch chancenlose geblieben.