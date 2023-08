Krankenkassenprämien: Santésuisse sieht Schuld für Anstieg bei Lobbys

Die Pharmabranche und die Spitäler weisen diese Kritik in grossen Teilen von sich.

Die Krankenkassen gehen nun in die Offensive und werfen den Leistungserbringern vor, den Anstieg mit ihrem Lobbying zu forcieren.

Die steigenden Krankenkassenprämien sind ein Dauerbrenner im Bundeshaus, doch die Politik kriegt das Problem nicht in den Griff.

Seit langem rangieren die Prämien zuoberst im Sorgenbarometer. Die Politik ist sich des Problems bewusst, scheint es aber nicht in den Griff zu bekommen. Das liegt teilweise an der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung, aber auch an schlagkräftigen Lobbys im Gesundheitsbereich.