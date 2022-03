Chef von Groupe Mutuel – «Krankenkassen-Prämien werden wohl wieder steigen»

«Nur Frankreich hat in Europa mehr Spitäler als die Schweiz», sagt Thomas Boyer, der Chef des Krankenversicherers Groupe Mutuel, im Interview mit 20 Minuten.

In der Schweiz gibt es 280 Spitäler.

Groupe Mutuel hat 1200 Personen in der Schweiz gefragt, wie sie einen Spital auswählen und ob sie bereit sind, für eine bessere Behandlungsqualität eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen. 20 Minuten hat mit CEO Thomas Boyer über die Ergebnisse der Studie (siehe Box) unterhalten.

Herr Boyer, in der Schweiz gibt es im internationalen Vergleich sehr viele Spitäler. Ist das gut oder schlecht?

Wir müssen uns fragen, ob wir in der Schweiz wirklich 280 Spitäler brauchen. Nur Frankreich hat in Europa mehr Spitäler als die Schweiz. Das kostet. Es wäre sinnvoll, stattdessen ambulante Behandlungen zu stärken. Und die Planung der Spitäler sollte auf nationaler Ebene statt in den Kantonen stattfinden.