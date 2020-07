4 Milliarden Reserve

Krankenkassen sollen jedem Einwohner 500 Franken zahlen

Die Corona-Krise hat vor allem Personen mit einem tiefen Einkommen hart getroffen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will Abhilfe schaffen und die Krankenkassenprämien senken.

Krankenkassenprämien zurückzahlen

Die Krankenkassen in der Schweiz besitzen zurzeit eine Geldreserve von über 5 Milliarden Franken. 4 Milliarden sollen nun an die Bevölkerung verteilt werden, indem die Krankenkassenprämien gesenkt werden, wie der SGB schreibt. «Eine Rückzahlung von durchschnittlich 500 Franken pro Einwohner ist möglich, ohne das System im Geringsten zu gefährden», erklärt SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard.

Mehr Geld in der Kurzarbeit

Wer zurzeit auf Kurzarbeit ist, erhält 80 Prozent des Lohns ausbezahlt. Für Geringverdienende ist das laut SGB zu wenig. Deshalb sollen Menschen mit tiefem Lohn mehr Kurzarbeitgeld erhalten: Sie sollen auch in Kurzarbeit 100 Prozent ihres Einkommens erhalten, so die Forderung.

Laut Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich weiss man zurzeit nicht, wie viele Firmen ihren Arbeitnehmern die 20 Prozent des Lohns aus eigener Tasche zahlen. «Wenn es viele sind, und der Staat die 20 Prozent übernehmen würde, könnte es sein, dass Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, ohne dass grosse unmittelbare Einkommensgewinne entstehen», so Siegenthaler.

Taggelder noch länger auszahlen

Aufgrund der Corona-Krise hat die Arbeitslosenversicherung die Taggelder verlängert. Damit wurde verhindert, dass Leute mitten in der Krise ausgesteuert wurden. Nun soll die Taggeldverlängerung auf Ende August auslaufen. Dass gelte es zu verhindern, sagt der SGB: «Der Bundesrat muss so rasch wie möglich eine Verlängerung beschliessen, da sonst viele Arbeitslose in einer sehr schwierigen Lage ausgesteuert werden», so die Forderung.