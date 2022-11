Schweizer Krankenkassen investieren massiv in Werbung

Über 14 Millionen Franken haben die Kassen allein in den Monaten September und Oktober für Werbung springen lassen. In den klassischen Medien wie Plakaten, Zeitungen und TV beträgt die Zunahme der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr satte 13 Prozent, wie SRF in Bezugnahme auf die Analysen des Marktforschungsunternehmens Mediafocus berichtet.

Individualisierte Werbung besonders effektiv

Auch in der digitalen, oftmals personalisierten Werbung ist eine Zunahme zu beobachten, wie Felix Schneuwly vom Internet-Vergleichsdienst Comparis gegenüber SRF angibt. Beispiele hierfür seien Anzeigen in den sozialen Medien sowie in Google-Suchergebnissen. «Man kann via Google genau bestimmen, welche Alterssegmente oder welches Geschlecht man bewerben will, ob eher Familien oder lieber Einzelpersonen», beschreibt Schneuwly die Vorteile.