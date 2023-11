Krankenkassenprämien: Darum steigen die Kosten auch 2024

Der Krankenkassen-Talk in voller Länge. 20 Minuten

Darum gehts Die Community konnte Verena Nold von Santésuisse und Felix Schneuwly von Comparis am Dienstag Fragen stellen.

Die beiden Krankenkassen-Profis kamen ins Studio von 20 Minuten und beantworteten die Fragen der Community.

Die wichtigsten Fragen und Antworten siehst du hier in den Videos.

Warum steigen die Krankenkassenprämien immer weiter? Wäre eine Einheitskasse wie in Dänemark die Lösung? Was macht die Politik falsch? Am Dienstagmittag beantworteten zwei Krankenkassen-Profis die Fragen der 20-Minuten-Community.

Verena Nold, Direktorin der Krankenkassenvereinigung Santésuisse, und Comparis-Experte Felix Schneuwly kamen ins Studio von 20 Minuten und sprachen über die Probleme im Schweizer Gesundheitswesen. Das sind die Highlights aus dem Talk.

«Letztes Jahr blieb ein Loch von 1,7 Milliarden Franken»

Warum steigen die Krankenkassenprämien jetzt so stark?

«Die Wechselprozesse sind hochautomatisiert»

Monika fragt: «Treiben die Krankenkassen-Wechsel die Prämien in die Höhe?»

«Mit einer Einheitskasse wären die Leute gefangen»

Yngwer fragt: «Wäre eine Einheitskasse die Lösung gegen die hohen Prämien, so wie in Dänemark?»

«Generika sind in der Schweiz doppelt so teuer wie in Deutschland»

Thomas fragt, warum sein Medikament Atorvastatin in Deutschland fünfmal billiger ist, aber die Krankenkasse nicht für im Ausland bezogene Medikamente bezahlt?

«Seit 100 Jahren klagen die Krankenkassen über zu hohe Kosten»

Worüber diskutieren wir in fünf Jahren?