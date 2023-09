Krankenkassenprämien: «Härter im Nehmen» – darum zahlen Appenzeller weniger

«Geht man viel zum Arzt, kann sich das rumsprechen»

Durch diesen sozialen Druck würden sich manche verletzte oder erkrankte Leute überlegen, ob sie wirklich zum Arzt müssen. Zudem sei man in der Inner- und Ostschweiz tendenziell «härter im Nehmen». Wieser: «Man will nicht verweichlicht sein – eher sucht man zu spät Hilfe.»

Das sagen die Appenzellerinnen und Appenzeller

«Wir Innerrhoder sind weniger krank als an anderen Orten. Hier geht man auch nicht wegen jedem Bobo zum Arzt», sagt C.T. (45). Er selbst findet das zwar auch nicht immer gut, «aber es ist halt auf dem Land eher so, als in der Stadt», meint T. Einen Arzt finden sei auch schwierig, meint I. R. (27). «Hier in Appenzell gibt es nur einen Hausarzt oder ein Gesundheitszentrum. Wer einen Notfall hat oder einen Spezialisten braucht, muss entweder nach Herisau oder St. Gallen.» Marlen (49) glaubt, dass die Appenzellerinnen und Appenzeller ein besseres Vertrauen in ihren Körper haben. «Die Leute glauben hier mehr an natürliche Selbstheilkräfte als in der Stadt. Und dann haben wir natürlich noch unseren Appenzeller Alpenbitter», sagt sie.