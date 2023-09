Preisüberwacher rügt Bundesrat – «Prämien könnten viel tiefer sein»

1 / 3 Preisüberwacher Stefan Meierhans spielt den Ball an den Bundesrat zurück: «Er könnte in Eigenregie Massnahmen verfügen, welche die Kosten um eine bis zwei Milliarden Franken senken würden. Das sind bis zu fünf Prämienprozent.» 20min/Ela Çelik Gesundheitsminister Alain Berset an einem seiner letzten grossen Auftritte als Bundesrat: Berset verkündete am Dienstag die durchschnittliche Prämienerhöhung von 8,7 Prozent per 2024. AFP Grosses Sparpotenzial gebe es bei den Medikamenten, sagt der Preisüberwacher. Aber auch bei den Tarifen, welche so ausgestaltet sind, dass Ärzte möglichst viele Behandlungsschritte machen. dpa

Darum gehts Die Krankenkassenprämien steigen 2024 um 8,7 Prozent.

Das ist rund ein Prozent mehr als von den Krankenkassen prognostiziert.

Laut Preisüberwacher Stefan Meierhans wäre das nicht nötig. Allein auf Verordnungsebene könnte der Bundesrat die Prämien um rund fünf Prozent senken, sagt er.

Die Prämien steigen nächstes Jahr um geschlagene 8,7 Prozent. Die Krankenkassen rechneten mit 7,85 Prozent, was 20 Minuten im August publik machte. Sollen wir weniger zum Arzt gehen, wie Gesundheitsminister Alain Berset rät? Preisüberwacher Stefan Meierhans spielt den Ball zurück.

Herr Meierhans, Gesundheitsminister Alain Berset betonte am Dienstag, er sei für die Prämienhöhe nicht verantwortlich. Ist es nicht seine Aufgabe, die Prämien zu senken?

Der Bundesrat trägt eine Mitverantwortung. Er könnte in Eigenregie Massnahmen verfügen, welche die Kosten um eine bis zwei Milliarden Franken senken würden. Das sind bis zu fünf Prämienprozent.



Sparpotenzial 40 Milliarden Gesundheitskosten Die gesamten Gesundheitskosten in der Schweiz betragen 90 Milliarden Franken. 40 Milliarden werden von den Prämienzahlenden, also über Krankenkassen finanziert. Die restlichen 50 Milliarden sind etwa Zahnarztkosten, Alternativmedizin und weitere Arten von Privatbehandlungen.

Welche Massnahmen könnte der Bundesrat per sofort verfügen?

Er könnte die Medikamentenpreise senken. Generika sind in der Schweiz doppelt so teuer wie im Ausland, auch Originalmedikamente sind viel teurer. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es geht nur darum, dass die hohe Kaufkraft der Schweizer Bevölkerung abgeschöpft werden soll.

Würde es die Pharma schmerzen, wenn der Bundesrat die Preise senkt?

Nicht sehr stark. Die Pharmaindustrie macht knapp 1,5 Prozent ihres weltweiten Umsatzes in der Schweiz. Aber die Schweizer Preise sind Schaufenster-Preise, sie dienen dem weltweiten Preissystem als Richtwert.

Wie könnte man bei den Medikamenten sparen?

Der Bundesrat könnte erstens die Vertriebsmarge für Medikamente, also das, was der Arzt oder die Apotheke am Medikament verdient, senken, denn sie ist zu hoch. Und zweitens könnte er den Fehlanreiz beheben, dass die Marge höher ist, je teurer das Medikament ist. Heute hat jeder Arzt und jede Apotheke den Anreiz, ein möglichst teures Medikament zu verkaufen. Auch könnte der Bundesrat dafür sorgen, dass mittels direktem Auslandpreisvergleich die Generikapreise gesenkt würden. Sparpotenzial: rund eine Milliarde Franken, das sind rund 2,5 Prozent Prämien. Weiter sparen könnte der Bundesrat, indem er Off-Label-Use erlaubt, also Medikamente bei Leiden einzusetzen, für die sie nicht entwickelt wurden. Auch die Labortarife sind viel zu hoch. Doch stattdessen verfügt der Bundesrat Sparmassnahmen allein zulasten der Prämienzahlenden, wie letzten Freitag.

Müssen sich auch die Prämienzahler an der Nase nehmen und weniger zum Arzt gehen?

Auch hier gibt es massive Fehlanreize: Das Tarifsystem sorgt dafür, dass Ärzte und Spitäler den Anreiz haben, Patienten so viel wie möglich zu behandeln. Man könnte das beheben, zum Beispiel mit einem Pauschallohn für Ärzte.

Gibt es weitere Sparmöglichkeiten?

Das dritte grosse Feld ist die mangelhafte Regulierung des Gesamtsystems. So sind die Kantone für die Spitalplanung verantwortlich, was zu aufgeblähten Spitalstrukturen führt. Die Kantone genehmigen die Tarife für die Spitäler und beaufsichtigen sich bei dieser Aufgabe gleich selber. Wir stellen immer wieder fest, dass überhöhte Tarife verfügt werden und gehen dagegen vor – leider mit beschränktem Erfolg.

Die Politik hat all dies nicht auf dem Radar?

Eine Kostensenkungsmassnahme steht tatsächlich kurz vor der Umsetzung: Versicherer haben künftig einen Anreiz, ambulante Behandlungen gegenüber stationären zu fördern.

Wieso werden die genannten Sparmassnahmen nicht einfach umgesetzt?

Die Lobby der Leistungserbringer ist bei uns besonders stark. In anderen Ländern kann sich der Staat besser durchsetzen. Etwa in Frankreich, da wurden die Labortarife einfach gesenkt, fertig Schluss. In der Schweiz läuft eine Revision, aber die dauert Jahre, und am Ende resultiert ein Kompromiss, der alle Interessen berücksichtigt, aber bei weitem nicht das volle Sparpotenzial ausschöpft.

