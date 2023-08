Krankenkassenprämien: So kannst du Prämien einsparen

Die Gesundheitskosten sind im ersten Halbjahr 2023 bereits um fast acht Prozent gestiegen – und sie steigen noch weiter an. Das kannst du tun, um den Prämienschock zu dämpfen.

Krankenkassen : So entgehst du dem Prämienhammer

Krankenkassenprämien: darum gehts 2024 werden die Krankenkassenprämien schweizweit markant ansteigen.

Das zeigen exklusive Zahlen des Krankenkassendachverbands Santésuisse.

Mit Versicherungsmodellen wie etwa dem Hausarzt-Modell oder dem Apotheken-Modell lassen sich die Prämien teils stark reduzieren.

Kann ich jetzt die Krankenkasse wechseln?

Nein. In der Regel können Krankenkassen per Ende Jahr gewechselt werden. Die schriftliche Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der Krankenkasse eintreffen. Bis Ende Oktober teilen die Krankenkassen ihren Kundinnen und Kunden mit, wie hoch die Prämie im nächsten Jahr ausfallen wird – somit bleibt genügend Zeit für eine allfällige Kündigung. Per Ende Jahr kann auch das Versicherungsmodell gewechselt werden.

Versicherungsmodelle – so funktionieren sie

In der traditionellen Grundversicherung besteht für die Patienten freie Arztwahl. Jedoch bieten die meisten Krankenkassen auch andere, günstigere Modelle an. Bei allen Modellen entfällt in der Regel bei gynäkologischen Untersuchungen, Besuchen bei Kinder- und Augenärzten und in Notfällen die Pflicht, erst mit der entsprechenden Anlaufstelle Kontakt aufzunehmen.

Hausarzt-Modell

Die Patienten sind bei diesem Modell verpflichtet, bei gesundheitlichen Problemen als Erstes ihren selbst gewählten Hausarzt oder ihre Hausärztin aufzusuchen. Dieser entscheidet, ob eine Weiterverweisung an einen Spezialisten oder eine Spezialistin nötig ist.

HMO-Modell

Das sogenannte «Health Maintenance Organization»-Modell sieht vor, dass man sich für eine Behandlung in ein HMO-Zentrum, etwa eine ärztliche Gruppenpraxis, begeben muss. Dieses kann vom Patienten selbst gewählt werden. Von dort wird man falls nötig weiterverwiesen.

Telmed-Modell

Das relativ neue Modell sieht vor, dass vor einem Arztbesuch eine telefonische Erstberatung erfolgen muss. Hierfür gibt es spezielle Hotlines. Beim Telmed-Modell müssen die Vorschriften und Regeln besonders sorgfältig beachtet werden: Je nach Anbieter kann das Modell weisungsgebunden oder nicht weisungsgebunden sein.

Bei der weisungsgebundenen Variante müssen Patienten die Empfehlung des erstberatenden Telefongesprächs befolgen, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt – die Arztwahl bleibt jedoch frei.

Bei der nicht weisungsgebundenen Variante kann der Patient unabhängig von der Empfehlung der Hotline handeln.

Eine dritte Variante sieht vor, dass der Patient die Weisung befolgen muss und bei der Arztwahl eingeschränkt ist.

Apotheken-Modell

Als erste Anlaufstelle gilt bei diesem Modell eine Partnerapotheke der Krankenkasse. Dort werden Vorabklärungen, meist in einem separaten Besprechungszimmer, getroffen. Kleinere Probleme können direkt vor Ort gelöst werden – in komplizierten Fällen werden Ärzte per Videocall konsultiert oder die Patienten weiterverwiesen.

Mit welchem Modell lassen sich am meisten Prämien sparen?

Gemäss Comparis-Experte Felix Schneuwly schneiden Hausarzt- und Apotheken-Modelle preislich am besten ab. «Bei Telmed-Modellen sind die Einsparungen derzeit noch am kleinsten – es laufen jedoch Entwicklungen in Richtung telefonischer Beratung auch während der Behandlungsphase», weiss Schneuwly. Damit liessen sich noch mehr Kosten einsparen.

Das rät der Experte

Wer noch den Standardtarif bezahlt, sollte gemäss Schneuwly unbedingt das Versicherungsmodell wechseln. Für Patienten, die ohnehin schon einen Hausarzt oder eine Hausärztin haben, empfehle sich das Hausarztmodell. Menschen, die bereits in ein alternatives Modell gewechselt haben, sollten einen Krankenkassenwechsel prüfen, so Schneuwly. «Wer seine Krankenkasse noch nie oder seit langem nicht mehr gewechselt hat, ist erfahrungsgemäss nun bei der teuersten Krankenkasse und hat das höchste Sparpotential», so der Experte.

