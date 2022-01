Weihnachtswunder - Krankenschwester erwacht wegen Viagra aus 28-tägigem Koma

Der zweifachen Mutter ging es so schlecht, dass sie Mitte November in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Ihre Chancen standen schlecht.

Die 37-jährige Krankenschwester behandelte zahlreiche Menschen, die an Covid-19 erkrankten, bevor es Ende Oktober auch sie erwischte.

Nachdem sie notfallmässig im Spital behandelt werden musste, wurde sie in ein künstliches Koma versetzt.

Eine 37-jährige Krankenschwester in Grossbritannien erkrankte Ende Oktober an Covid-19.

Künstliches Koma

Die zweifache Mutter wurde am 31. Oktober positiv auf das Virus getestet. Vier Tage nach Befund verlor sie Geschmacks- und Geruchssinn und begann Blut zu husten. Als auch ihre Sauerstoffsättigung abfiel, musste sie ins Spital gebracht werden. Kurz darauf wurde sie jedoch wieder nach Hause geschickt.

Nur Stunden nach ihrer Entlassung konnte Monica Almeida nicht mehr atmen und musste mit der Ambulanz in das Lincoln County Spital gebracht werden, wo sie früher arbeitete. Sie erhielt sofort Sauerstoff und musste auf die Intensivstation verlegt werden. Die Ärztinnen und Ärzte kämpften darum, ihren Sauerstoffgehalt auf einen normalen Stand zu bringen, doch ihr Zustand verschlechterte sich zusehends.

Am 16. November musste die 37-jährige Krankenschwester in ein künstliches Koma versetzt werden. Es stand so schlecht um Almeida, dass ihre Eltern benachrichtigt wurden, sie sollen von Portugal nach England reisen, um sich von ihrer Tochter zu verabschieden.