Die Polizei in Cheshire ermittelt im mysteriösen Todesfall von acht Babys auf der Neugeborenenstation des Countess of Chester Hospitals. Am Dienstag nahmen die Sicherheitskräfte die Krankenschwester Lucy Letby fest - zum dritten Mal. Die 30-Jährige wird verdächtigt, für den Tod von acht Neugeborenen verantwortlich zu sein. Zudem soll sie versucht haben, weitere neun Kinder zu töten.