Krankenschwester rät «Stranger Things»-Star zu Schönheitseingriffen

Natalia Dyer ist für ihre Rolle als Nancy Wheeler in der erfolgreichen Netflix-Serie «Stranger Things» bekannt.

Unfreiwillig ging Schauspielerin Natalia Dyer auf Tiktok viral. Der Grund: Am Wochenende veröffentlichte Miranda Wilson, eine Krankenschwester für plastische Chirurgie, ein Video mit der «Stranger Things»-Darstellerin, in dem sie detailliert erklärt, welchen Schönheitseingriffen sich die 27-Jährige ihrer Meinung nach unterziehen sollte. Dazu bearbeitet sie ein Foto des Serienstars, um diese bildlich darzustellen.

So rät die 28-jährige Krankenschwester, die ihre über 40’000 Followerinnen und Follower mit Beauty-Tipps und Vorher-Nachher-Fotos ihrer Patientinnen und Patienten unterhält, Dyer etwa zu «einem Brauenlifting, um ihre Augen zu öffnen, und Kinnfillern, um ihr Gesicht schlanker zu machen». Anschliessend fügt sie hinzu, dass die Schauspielerin auch mit «Lippenfiller und ein bisschen Botox» nachhelfen könnte. Zum Schluss des Clips enthüllt Wilson dann das fertig bearbeitete Bild von Natalia Dyer, die darauf fast nicht wiederzuerkennen ist. Sehr zum Entsetzen der Fans der «Stranger Things»-Darstellerin.

Userinnen und User sind fassungslos

Andere Nutzerinnen und Nutzer fügen hinzu: «Diese Frau ist krank, ich fühle mich so schlecht für all die Kinder, die mit diesen kranken Botschaften bombardiert werden, dass alle ihr Gesicht ändern müssen, nur um dasselbe Instagram-Face zu bekommen» oder «Wie sollen wir Frauen unser natürliches Aussehen lieben, wenn andere Frauen uns zu Fall bringen. Frauenpower und feministische Zitate?»

Krankenschwester entschuldigt sich

Nach der gewaltigen Gegenreaktion löschte Wilson das Video wieder und gab in einem neuen Clip einen Kommentar ab. «Ich möchte hier klarstellen, dass ich nicht andeuten wollte, dass Natalia irgendeinen dieser Eingriffe tatsächlich braucht. Natürlich ist Natalia so, wie sie ist, absolut umwerfend, deshalb ist sie auch so erfolgreich. Ihr Foto war lediglich ein Beispiel. Es tut mir leid, wenn Leute das als gemein oder unhöflich empfunden haben, das war überhaupt nicht meine Absicht», stellt Wilson klar. Natalia Dyer hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäussert.