Winterthur: Krankenwagen kollidiert mit Hydrant

Ein Krankenwagen fuhr am Montagabend in Oberwinterthur in einen Hydranten.

Das ist passiert

Am späten Montagabend beobachtete News-Scout Ramon (19), wie ein Krankenwagen gegen 22.30 Uhr an der Stadlerstrasse in Oberwinterthur in einen Hydranten fuhr: «Das Fahrzeug bewegte sich rückwärts, dann hörte ich ein Geräusch und schon schoss eine Wasserfontäne aus dem Boden.» Die Strasse sei innert kurzer Zeit überflutet worden. Rund zehn Minuten nach dem Unfall seien schon drei Feuerwehrautos vor Ort gewesen.