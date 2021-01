Corona-Anstieg in Portugal : Krankenwagen stehen vor Spitälern Schlange

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Portugal steigt seit Tagen an – Corona- und Intensivstationen in den Spitälern sind zu rund 90 Prozent ausgelastet. Für die vielen neuen Fälle soll die britische Mutation verantwortlich sein.

1 / 4 Mehr als ein Dutzend Krankenwagen standen am Freitag vor dem Lissabonner Santa-Maria-Spital Schlange. AFP Sie warteten darauf, ihre Corona-Patientinnen und -Patienten abliefern zu können. AFP Bei manchen Spitälern haben Krankenwagenfahrer über stundenlanges Warten geklagt. AFP

Darum gehts Portugal meldete am Freitag fast 14 000 neue Corona-Fälle, die zweithöchste Zahl seit Beginn der Pandemie.

Die Corona- und Intensivstationen in den Spitälern sind zu rund 90 Prozent gefüllt.

Krankenwagen stehen vor den Notaufnahmen Schlange.

Die Corona-Pandemie hat am Freitag in Portugal dramatische Ausmasse erreicht. Krankenwagen mit Corona-Patientinnen und -Patienten standen vor den Notaufnahmen von Spitälern Schlange. Das Land mit 10,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern vermeldete fast 14 000 offizielle neue Fälle, die zweithöchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Die Corona- und Intensivstationen waren durchschnittlich zu rund 90 Prozent gefüllt.

Portugal hatte die weltweit höchste Zahl an Neuinfizierten pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen und die höchste Quote neuer Todesfälle, wie aus den von der amerikanischen Johns Hopkins University gesammelten Daten hervor ging. Die portugiesische Regierung gab der ansteckenderen, zuerst in England aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus die Schuld.

Auf einer Zufahrtsstrasse zum Lissabonner Santa-Maria-Spital, dem grössten Klinikum der Hauptstadt, standen mehr als ein Dutzend Krankenwagen Schlange und warteten darauf, ihre Corona-Patientinnen und -Patienten abliefern zu können. Bei manchen Spitälern haben Krankenwagenfahrer über stundenlanges Warten geklagt. Die beim Santa-Maria-Spital für Notfälle zuständige Anabela Oliveira sagte, ihr Klinikum habe Patientinnen und Patienten erhalten, die andere Spitäler in der Region nicht mehr hätten aufnehmen können.