Kabul : Krankes Baby, das über Stacheldraht gezogen wurde, ist zurück beim Vater

Weil sein Kind krank war, reichte es sein Vater über einen Stacheldraht einem US-Soldaten – mit der Bitte, das Baby einem Arzt zu zeigen. Nun sind Vater und Kind wieder vereint. Der Pentagon-Sprecher bezeichnet dies als ein «Akt des Mitgefühls».

Der Vater, vermutlich eine afghanische Ortskraft, machte sich Sorgen um sein krankes Baby und wollte, dass es in ein Spital kommt.

Ein Baby, das am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul über eine Mauer mit Stacheldraht hinweg an US-Soldaten übergeben wurde, ist nach einer medizinischen Behandlung wieder bei seinem Vater. Pentagon-Sprecher John Kirby äusserte sich am Freitag zu dem Vorfall, der auf einem Video festgehalten wurde und viel Mitgefühl auslöste.