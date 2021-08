Mukormykose : Krankheit «Schwarzer Pilz» jetzt auch in Bolivien aufgetaucht

Nachdem bereits in Indien die Erkrankung «Schwarzer Pilz» bei Covid-Patienten aufgetaucht ist, wurde sie nun auch in Bolivien registriert.

«Schwarzer Pilz» lässt in kürzester Zeit Gewebe absterben

Mukormykose wird durch bestimmte Schimmelpilze verursacht, die weltweit verbreitet sind. Ihre Sporen werden vom Wind weitergetragen. «Atmen Menschen die Sporen ein oder gelangen diese in offene Wunden, kann dies zu Infektionen führen», so der Leiter des Europäischen Exzellenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen an der Uniklinik Köln, Oliver Cornely.

Anfällig dafür sind immungeschwächte Menschen und Diabetiker. Die Erkrankung trägt den Beinamen «Schwarzer Pilz», weil der Erreger in kurzer Zeit Gewebe – etwa der Nase – dunkel verfärben und absterben lassen kann. Weitere Symptome sind Sehstörungen, Kopf- und Brustschmerzen oder Atembeschwerden. Wird die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt, ist sie in etwa der Hälfte der Fälle tödlich, so die Weltgesundheitsorganisation.

Der «Schwarze Pilz» tritt sehr selten auf: Statistisch trifft er in westlichen Ländern etwa einen von einer Million Menschen. In Indien aber war die Quote schon vor der Corona-Pandemie mit schätzungsweise 140 Erkrankten pro Million vergleichsweise hoch. Ein Hauptgrund dafür ist, dass in Indien relativ viele Menschen an Diabetes leiden. «Ein dauerhaft hoher Blutzuckerspiegel verändert die Schleimhautzellen in den Atemwegen ungünstig, so dass der Pilz dort andocken und zu wachsen beginnen kann», erklärt Cornely.