Gaskrise: Krankheit und Schimmel – das droht, wenn zu wenig geheizt wird

Aufgrund der drohenden Strom- und Gaskrise soll in Innenräumen sparsamer geheizt werden. Erste Verwaltungen schalten die Heizung gar nicht erst an oder drehen sie runter. Dabei ist Vorsicht geboten: Dauerhaft zu tiefe Temperaturen können die Wohnung und die Gesundheit schädigen.

Das droht deinem Zuhause

Im Winter kann es schnell zur Schimmelbildung kommen. Wird nicht genug geheizt, kondensiert das Wasser an den kalten Wänden und die Feuchtigkeit setzt sich an den Wänden fest und kann Schimmel verursachen. Das Bundesamt für Gesundheit warnt vor allem bei Problemen im Schlafzimmer. Kühlere Luft kann weniger Feuchtigkeit speichern, die Bildung von Kondenswasser wird begünstigt. Die Temperatur in der Wohnung sollte deshalb gleichmässig mindestens 18 Grad betragen und die Wohnung dreimal am Tag gelüftet werden. Je stärker die Wohnung auskühlt, desto besser blühen Pilzkulturen.