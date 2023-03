Bruce Willis zeigt sich erstmals öffentlich seit Demenz-Diagnose

Fans sind besorgt. So schreibt eine Userin auf Twitter: «Er sieht richtig mitgenommen aus, vor wenigen Wochen war es noch nicht so schlimm.»

Von einer schmerzhaften Nachricht berichtet die Familie von Bruce Willis, aber auch von einer Art Erleichterung: Der 67-Jährige, der krankheitsbedingt bereits das Ende seiner Filmkarriere verkündet hatte, ist an frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt . Sie hätten damit eine genauere Diagnose erhalten, schrieben die Ehefrau des Schauspielers, Emma Heming-Willis (44), und seine Ex-Frau Demi Moore (60) kürzlich auf Instagram. Nun wurde der einstige Actionfilm-Star erstmals seit der traurigen Nachricht in der Öffentlichkeit gesichtet.

Fans sorgen sich um Bruce Willis

Auf Twitter kursieren die Aufnahmen bereits und lösen unter Fans grosse Besorgnis aus. «Es ist erschreckend, dass er in so kurzer Zeit zusammengefallen ist. Er ist und bleibt der beste Schauspieler, den Hollywood jemals hervorgebracht hat», schreibt eine Userin. Ein weiterer schliesst sich an: «Bruce Willis ist kaum wiederzuerkennen. Müssen wir uns Sorgen um ihn machen?» Eine Dritte twittert: «Die Krankheit zerstört ihn. Er sieht richtig mitgenommen aus, vor wenigen Wochen war es noch nicht so schlimm. Ich hoffe für ihn und seine Familie, dass niemand leiden muss.»