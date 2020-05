Schwerer Unfall in Luzern

Kranmonteur verletzt aus 57 Metern Höhe geborgen

Am Montagmorgen ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Stadt Luzern erheblich verletzt worden. Der Unfall hat sich kurz vor 8 Uhr im Bereich der Kapellgasse in der Stadt Luzern ereignet. Ein Kranmonteur wurde bei der Demontage eines Kranes auf der dortigen Baustelle erheblich verletzt.