Berlin versinkt an Silvester im Pyro-Chaos

Silvester in Neukölln : «Jugendliche schiessen auf alles, was sich bewegt» – Berlin versinkt im Pyro-Chaos

Brennende Autos, Pyroattacken und Körperverletzungen. Die Polizei in Berlin hatte in der Silvesternacht keine ruhige Minute, die Feuerwehr erhielt schon bis Mitternacht 674 Notrufe.

In der Silvesternacht kam es in Berlin zu Ausschreitungen, zahlreiche Personen schossen mit Pyros auf Einsatzkräfte. 103 Menschen wurden verhaftet, 18 Polizisten wurden verletzt.

In der Silvesternacht kam es in Berlin zu unzähligen Einsätzen der Polizei und Feuerwehr und zu mehr als 100 Festnahmen.

Polizei und Feuerwehr «mit Pyrotechnik beschossen»

Beim Brand eines Reisebusses im Bezirk Neukölln hätten die Einsatzkräfte «eine grosse aggressive Menschenmenge» angetroffen und seien «mit Pyrotechnik beschossen» worden, teilte die Feuerwehr mit. Beim Einsatz an einer brennenden Strassenbarrikade seien die Einsatzkräfte mit Steinen und Eisenstangen angegriffen worden. Zu den grösseren Einsätzen der Feuerwehr gehörten brennende Dachgeschosse zweier Mehrfamilienhäuser in den Bezirken Spandau und Neukölln.

Brennende Autos, Müllcontainer und E-Scooter – in Berlin kam es in der Silvesternacht zu chaotischen Szenen.

«20 Jugendliche schiessen auf alles, was sich bewegt»

Auf Twitter häufen sich Szenen aus der Chaos-Nacht, einige User vergleichen die Szenen aus Berlin mit dem Horrorfilm «The Purge», bei dem in der sogenannten «Säuberungsnacht» alle Verbrechen legal sind. Insgesamt soll es in der Silvesternacht zu 103 Festnahmen gekommen sein, 18 Polizeibeamte wurden verletzt, wie die «Berliner Zeitung» berichtet. Eine 29-jährige Anwohnerin aus Neukölln sagte zu der Zeitung: «Es ist doch wirklich krass, dass die Polizei hier nichts zu melden hat».

Ausmass an Gewalt macht «fassungslos und wütend»

Deutsche Politiker zeigten sich nach den Silvesterausschreitungen bestürzt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz verurteilte die Gewalt am Montag «aufs Schärfste, Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte eine harte Bestrafung der Täter. «Das ist ein Ausmass an Gewalt, das fassungslos und wütend macht», erklärte sie und sprach von einer «Verrohung, die konsequentes Handeln erfordert».

Auch am Neujahrstag wurden Einsatzkräfte der Polizei weiter mit Böllern attackiert. Auch Feuerwehrleute wurden am Sonntagabend in Neukölln von einer Jugendgruppe mehrfach mit Feuerwerk beschossen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Bereits einen Tag vor Silvester hatten Videos festgehalten, wie sich in Berlin Schöneberg 150 Personen gegenseitig mit Feuerwerk attackierten. Nach den Vorfällen rund um Silvester könnte es gemäss Kommunalverbänden beim nächsten Jahreswechsel dazu kommen, dass die Feuerwerks-Verbotszonen noch mehr ausgeweitet werden.