Ein iPhone 12 Pro Max kostet 1589 Franken. Ähnlich sieht es beim Samsung Galaxy Note 20 Ultra aus. Dieses kostet zwischen 1300 und 1500 Franken – ganz zu schweigen vom Samsung Galaxy Z Fold 2, das für satte 2299 Franken zu haben ist. Aber auch für Smartphones in einem günstigeren Preissegment muss man häufig zwischen 700 und 1000 Franken bezahlen. So kostet das normale iPhone 12 beispielsweise rund 900 Franken.

Wer für ein Smartphone der neusten Generation aber nicht so viel Geld ausgeben möchte, für den gibt es ebenfalls Alternativen. Im Oktober hat die finnische Handy-Marke Nokia das neue Smartphone Nokia 3.4 herausgebracht. Dieses kostet nur 169 Franken. Doch taugt ein so günstiges Gerät auch etwas?

Das Design

Das Nokia 3.4 ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, die an die Schönheit der nordischen Länder erinnern sollen. Tatsächlich zeigt sich sowohl die Farbe Fjord – ein Cyanblau, das ins Violette übergeht – als auch Dusk – ein tieferes Violett, das in einen goldenen Rotton übergeht – äusserst hübsch. Die Charcoal-Ausführung kommt in einem eher klassischen Grauton daher.