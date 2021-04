Dieser Wolf spazierte News-Scout Fortunat Wolf am Montag vor seinem Haus in Sertig bei Davos GR.

«Ich habe vom Bett aus dem Fenster geschaut und ein Tier gesehen. Erst dachte ich, ob es ein Reh sein könnte. Doch dazu passte die Statur nicht», erzählt News-Scout Fortunat Wolf. Dann sei er zu einem anderen Fenster seines Hauses gegangen und habe den Wolf schliesslich erkannt. Die Begegnung spielte sich am Montagmorgen in Sertig bei Davos GR ab.

Wolf mit GPS-Halsband

Erst kürzlich konnte die Wildhut des Kantons Graubünden bei Hinterrhein im Rheinwald einen Wolf des Beverinrudels besendern. In Siedlungsnähe wurde das Tier mit einem Betäubungspfeil sediert. Die Besenderung diene mehreren Zwecken. «Durch den GPS-Sender kann der Aufenthalt des Wolfes ermittelt und seine Bewegungen verfolgt werden», hiess es in der Mitteilung. Ein weiterer Zweck der Besenderung sei die vergrämende Wirkung.

Im Rheinwald gibt es eine grosse Wolfspräsenz. Einzelne Wölfe sind laut dem Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (AJF) auch tagsüber in Siedlungsnähe unterwegs. Bei Wölfen, die sich tagsüber in Siedlungsnähe aufhalten oder sich auch anderweitig auffällig verhalten, sind die Mitarbeiter des AJF angehalten, nach Möglichkeit eine Vergrämung vorzunehmen. Damit die Vergrämung ihre Wirkung zeige und der Wolf dadurch gegenüber dem Menschen und seinen Einrichtungen scheuer wird, müsse sie zum richtigen Zeitpunkt in der Nähe von menschlichen Einrichtungen erfolgen. In Siedlungsnähe könne nicht überall ein Kugel- oder Schrotschuss angebracht werden.