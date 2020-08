vor 1h

Bastian Baker am Pedalo-Festival

«Krass, wie schüchtern Schweizer sind, wenn sie nicht getrunken haben»

Die Openair-Saison ist durch. Also zumindest die der Pedalo-Festivals. 20 Minuten war live dabei und hat sogar Bastian Bakers Todessprung in die Tiefen des Zürichsees festgehalten.

von Schimun Krausz

Yo Damian Lynn, in welchem mehr oder weniger öffentlichen Verkehrsmittel würdest du sonst gerne mal live auftreten? S. Krausz/S. Wolfensberger

Darum gehts Openair-Not macht erfinderisch: 2020 ist das Geburtsjahr der Pedalo-Festivals.

Nach Biel und Horw LU stieg nun in Zürich das Finale der Saison.

Damian Lynn, Maryne und Bastian Baker spielten auf einem Schiff mitten auf dem Zürichsee.

Zwei von den drei Acts gingen baden. Also wortwörtlich.

Wir blieben aber trocken. Damit wir bei den Interviews mit den Acts professionell aussehen.

Also so professionell, wie es in dieser Gluthitze eben möglich war.

Mal im Ernst: WTF, Sonne?!

Am Sonntag wären die Winterthurer Musikfestwochen zu Ende gegangen, kommenden Donnerstag hätte das Openair Gampel mit seiner Wallis-Beschallung begonnen. Aber eben: Wäre und hätte – Musikfestivals sind diesen Sommer bekanntlich so undenkbar wie es ein Sommer ohne Musikfestivals vor dem Jahr 2020 war.

Ganz ohne Openair-Feeling müssen darbende Livemusik-Fans trotzdem nicht auskommen, unter anderem dank dem Pedalo-Festival von Rivella. 75 Ticket-Gewinnerinnen und -Gewinner strampelten am Samstag auf 20 Tretbooten zum mobilen Steg beim Zürcher Mythenquai, wurden vertaut und dann während zwei Stunden von Damian Lynn, Maryne und Bastian Baker mit Schweizer Musik beschallt – von einem Schiff aus.

20 Minuten ist Medienpartner, hat sich in Sonnencreme mit Schutzfaktor 300’000 gewälzt und liefert hier allen Juice vom Event:

Damian kühlt sich im Zürichsee ab

Um Punkt 14 Uhr spuckt die Nebelmaschine an Bord der MS Obersee II ein paar Schwaden aus, die vom Wind sogleich in alle Richtungen verweht werden. Aber hey: Immerhin hats Damian Lynn mit den Spezialeffekten versucht. Nicht, dass der 29-Jährige sie nötig hätte – sein Loop-Pop und vor allem sein bekanntes 90s/Early-Noughties-R’n’B-Hip-Hop-Medley sind schliesslich schon Unterhaltung genug.

«Ich bin froh, endlich mal wieder auftreten zu dürfen», sagt der Luzerner zwischen zwei Songs, «Anfang Sommer wurde ja grad mal alles rasiert.» Entsprechend hängt er sich rein, wechselt gegen Schluss seines Sets sogar per Gummiboot vom Schiff auf den Steg, wo wir und alle anderen auf unseren Pedalos mitklatschen.

Note 6,2 für Damians Kopfsprung. Bis wie hoch geht die olympische Wertungsskala eigentlich? S. Krausz

Das und vor allem die bei knapp 30 Grad runterbrennende Sonne bewegen ihn schliesslich zu einem Köpfler in den kühlen Zürichsee und statt per Böötli kehrt er schwimmend zur Obersee II zurück, wo sich auch der Artist-Backstage befindet.

Maryne flext mit ihren Deutschkenntnissen

Der zweite Headliner des Nachmittags ist Bastian Baker – und dieser teilt sich den Slot mit seiner jüngeren Schwester Maryne (the artist formerly known as Submaryne). Musikalisch sind die beiden Romands auf Augenhöhe, in Sachen Deutschkenntnisse hat der grosse Bruder aber die Nase vorn.

Die Lausannerin hat sich jedoch die wichtigsten Grundkenntnisse angeeignet und begrüsst uns so: «Hallo, ich bin Maryne und ich mag Kartoffelsalat.» Same, Maryne, same. Was die 23-Jährige darüber hinaus zu sagen hatte, siehst du ganz oben im Video-Interview.

Vetterliwirtschaft?

Wir beiden 20-Minüteler bekamen ein grosses Pedalo zur Verfügung gestellt und hatten zwei Passagiere dabei, die sich unter anderem um die Social-Media-Kanäle von Rivella kümmerten. Wie wir später erfuhren, ist einer von ihnen der Cousin von Damian Lynn und die beiden quatschen zu Beginn von Bastian Bakers Gig auf dem Schiff miteinander, wie du hier im Video siehst (der Cousin trägt eine Schwimmweste):

Wir haben unsere Augen überall. Und können Lippenlesen. Manchmal. S. Krausz

Ist Damian also nur durch Vitamin B und Vetterliwirtschaft an seinen Auftritt gekommen? Eine entsprechende Anfrage von 20 Minuten beim Getränkekonzern blieb am Sonntag zunächst unbeantwortet*.

(*Die Anfrage gibts natürlich nicht – Damian ist berühmt und gut genug, um ohne Vetterliwirtschaft für so einen Event angefragt zu werden. Dass die beiden verwandt sind, ist Zufall – respektive sind wohl viele Luzernerinnen und Luzerner miteinander verwandt. Bevor du empört Caps Lock aktivierst in die Kommentartasten haust: Das schreibt ein Bündner, der mit diesem Klischee bestens vertraut ist.)

Bastian macht einen Backflip vom Schiff

Auch wenn das Pedalo-Konzept eine hübsche und vor allem weltweit einzigartige Idee ist: Mit den knapp 80 auf eine grössere Fläche verteilten Leuten und dem grossen Abstand zur Schiffbühne kommt halt nicht dasselbe Feeling wie an einem ausverkauften Openair auf. Plus: Die Bar fehlt. Auch aus Sicherheitsgründen, schliesslich müssen die Gäste pedalofahrtüchtig bleiben.

Bastian Baker thematisiert die gute, aber eben nicht so euphorische Stimmung wie in einem Meer aus Festivalbesucherinnen und -Besuchern so: «Es ist schon krass, wie schüchtern Schweizer sind, wenn sie nicht getrunken haben.» Als ihm einer aus der ersten Böötli-Reihe einen Schluck aus seiner mitgebrachten Schnapsflasche anbietet, winkt der 29-Jährige ab: «Schon gut, ich stehe auf einem Schiff, ich fühle mich sowieso schon betrunken.»

Bastians Todessprung. S. Krausz

Die Bein-Augen-Koordination des Lausanners reicht aber noch dazu aus, sich am Ende seines Gigs seiner Klamotten zu entledigen und nach frenetischen «Springen! Springen! Springen!»-Chören einen Backflip vom Oberdeck in den See zu machen. «Ich war schon ein wenig nervös», sagt Bastian im 20-Minuten-Interview (ganz oben! Video!), «ich war mir bis am Schluss nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen will.» Dank tosendem Applaus weiss er nun: Das war die richtige Entscheidung.