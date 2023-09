Arnold Schwarzenegger fackelte die Schuhe seiner Tochter ab

Am 7. Juni erschien bei Netflix die Dokuserie «Arnold». Sie soll tiefe Einblicke in das Leben und Schaffen von Arnold Schwarzenegger geben.

Wer nicht gehorchte, bekam eine Lektion verpasst, die nicht so schnell vergessen ging.

Arnold Schwarzenegger hat bei seinen Kindern ohne Kompromisse durchgegriffen, wie er in einem Interview sagt.

Arnold Schwarzenegger (76) ging als muskelbepackter Bad Boy in die Filmgeschichte ein. Aussen harte Schale, innen weicher Kern? Mitnichten, der «Terminator»-Darsteller kennt auch in Sachen Kindererziehung kein Pardon. So erzählt er im Interview mit dem Promiportal «People», wie er bei seinen Kindern Christopher (26), Patrick (30), Christina (31) und Katherine (33) jeweils hart durchgegriffen hat. Sie alle stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Maria Shriver (66).