Theresia Fischer machte Beinverlängerung ihrem Ex zuliebe

Stolz zeigte sie auf Instagram ihre 14 Zentimeter längeren Beine. Überglücklich teilte die 31-Jährige ihren Fans mit: «Meine Beine sind nun 116 cm lang. Heute ist alles wieder komplett verknöchert!»

Darum gehts Theresia Fischer spricht heute ganz offen darüber, dass ihre Beinverlängerung «ein Fehler» gewesen ist.

In einem Interview sagt sie, dass ihr Ex-Mann Thomas Behrend sie dazu überredet haben soll.

Die Ex-GNTM-Kandidatin führt aus, sie habe sich in einer «toxischen Beziehung» befunden.

Heute ist Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (31) in einer glücklichen Beziehung, doch es liegen dunkle Zeiten hinter ihr, wie sie in einem Interview mit «MDR Jump» verraten hat. Seit einem Jahr ist alles aus zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Thomas Behrend (59), dem sie 2019 während des Finales von «Germany’s Next Topmodel» das Jawort gegeben hatte.

Damals schien alles harmonisch und romantisch zu sein zwischen den beiden. Heute sagt Theresia: «Ich muss es so sagen, wie es ist: Er ist ein Narzisst». Dies, weil er sie offenbar vehement zu ihrer viel diskutierten und umstrittenen Beinverlängerung überredet haben soll. So habe er einst zu ihr gesagt: «Theresia, du weisst, ich mag das ja, so grosse Frauen. So dieser Modeltyp, das würde mir richtig gut gefallen.»

Theresia Fischer: «War immer zufrieden mit meinem Äusseren»

Fischer, die mit ihren 1,70 Metern nicht gerade eine kleine Frau und eigentlich immer zufrieden mit ihrem Äusseren war, sei anfangs irritiert gewesen. Doch sie habe sich von dem «Charme» ihres Ex bezirzen lassen. Er sei unglaublich charismatisch gewesen, ein Traummann, «fast zu schön, um wahr zu sein», so Theresia. «Ich dachte mir, wenn ich das jetzt für ihn mache, dann bin ich sein Ein und Alles und dann ist er immer für mich da».

Im Alter von 24 Jahren legte sie sich dann erstmals unters Messer und war schon bei ihrer Teilnahme bei GNTM ganze 8,5 Zentimeter grösser. Anfang dieses Jahres hatte sie dann ihre angestrebte Grösse von 1,84 Metern erreicht. «Heute frage ich mich, wie psychisch fertig ich damals gewesen sein musste, dass ich das mit mir hab machen lassen.» Sie würde so etwas auf jeden Fall nicht mehr mit sich machen lassen.

Fischer behauptete, sie sei vom Baum gefallen

«Die toxische Beziehung», in der sie sich befunden hatte, habe auch die Beziehung zu ihren Eltern belastet, wie sie erstmals bei «Promi Big Brother» offenbarte. Damals log sie bezüglich ihres Schönheitseingriffes und ging drei Tage nach der ersten Operation an Krücken zur Beerdigung ihres Opas – sie behauptete, sie sei von einem Baum gefallen. «Ich habe mich so geschämt, weil ich einer OP eingewilligt habe, die nicht hätte sein müssen», so Fischer.

Im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung hatte das TV-Sternchen über den Ablauf der Behandlung und die Kosten gesprochen. Mithilfe von zwei aufwendigen Operationen seien ihre Beinknochen auseinander gesägt und Teleskopstäbe eingesetzt worden. Das Ganze habe – inklusive Nachbehandlung, Physiotherapie, Osteopathie und Medikamente – 146’000 Euro gekostet. Den Betrag, so Theresia, habe sie komplett aus eigener Tasche berappt.