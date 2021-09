Kratzer in der neu gekauften Occasion – was kann ich tun?

Frage von Harald ans AGVS-Expertenteam:

Wenige Stunden nach dem Kauf eines Occasionsfahrzeugs habe ich einen kleinen Kratzer an der Carrosserie gefunden. Dieser Kratzer war mir bei der Übergabe nicht aufgefallen und der Verkäufer hatte mich auch nicht darauf hingewiesen, sondern mir gesagt, die Carrosserie sei in gutem und gepflegtem Zustand. Habe ich Anrecht auf die Rückgabe des Fahrzeugs oder auf eine Minderung des Kaufpreises? Im Vertrag wird lediglich auf das Gesetz verwiesen und AGB gab es keine.

Antwort:

Da im Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden (hier verlasse ich mich auf deine Aussage), kommt das Obligationenrecht (OR) zur Anwendung. Der Verkäufer hat nach Art. 197 ff. OR gegenüber dem Käufer verschuldensunabhängig sowohl für das Fehlen von zugesicherten Eigenschaften als auch für das Vorhandensein von Mängeln einzustehen, die den Wert der Kaufsache oder ihre Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder erheblich mindern.

Eine zugesicherte Eigenschaft liegt in deinem Fall nicht vor. Von einer solchen würde man nur ausgehen, wenn im Vertrag explizit festgehalten wurde, dass der Wagen bzw. die Carrosserie keine Kratzspuren aufweisen.

Abnützungen kommen bei Occasionen als Mängel nur in Betracht, wenn ihr Umfang nicht mehr im normalen Bereich liegt.

Der gleiche Mangel, der bei einem Neuwagen als erheblicher Mangel im Sinne von Art. 197 OR gilt, kann bei einem Occasionsfahrzeug dagegen möglicherweise unbeachtlich sein. Im Falle des Kaufs eines als Neuwagen bezeichneten Fahrzeugs darf der Käufer wohl eine einwandfreie Carrosserie erwarten und ein allfälliger Kratzer könnte demnach bereits ein erheblicher Mangel sein. Ohne Zusicherung spezifischer Eigenschaften darf der Käufer eines Occasionsfahrzeugs ein fahrtüchtiges und verkehrssicheres Auto erwarten. Abnützungen kommen als Mängel nur in Betracht, wenn ihr Umfang nicht mehr im normalen Bereich liegt.

Wie erwähnt sind die Umstände im Einzelfall entscheidend. Es ist denkbar, dass bei einem neueren Occasionsfahrzeug ein vergleichbarer Kratzer in der Carrosserie bereits einen erheblichen Mangel darstellt. In diesem Fall stehen dem Käufer nach Art. 205 OR die Wandelung (Rückgabe des Fahrzeuges) oder die Minderung des Kaufpreises als Rechtsbehelfe offen. Dem Richter steht es bei kleineren Mängeln allerdings frei, nur den Ersatz des Minderwerts zuzusprechen, wenn es die Umstände nicht rechtfertigen, den Kauf rückgängig zu machen. Davon ist bei einem kleinen Kratzer wohl auszugehen.