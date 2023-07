Krawalle in Frankreich: 70 Prozent fordern Ausnahmezustand

Nachdem es auch in der vierten Nacht in verschiedenen französischen Städten zu Ausschreitungen kam, steht am Samstag in Nanterre ein wichtiger Tag bevor. Der 17-jährige Nahel wird an seinem Wohnort beerdigt. Wegen der landesweiten Empörung, nachdem der 17-Jährige am Dienstag von einem Polizisten erschossen worden war, werden viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. 20 Minuten berichtet vor Ort.