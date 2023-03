Kreatin: Sorgt das Supplement wirklich für mehr Muskelaufbau?

Wer regelmässig im Gym ist, hat bestimmt schon von Kreatin gehört. Aber auch ausserhalb der Fitnessbubble wird das Supplement immer populärer. Aber was ist Kreatin überhaupt? «Kreatin ist eine natürliche Substanz, die vom Körper selbst gebildet und hauptsächlich in den Muskeln gespeichert wird», erklärt der Personal-Trainer Luigi Lieberherr von Alpha Sports. «Es unterstützt den Körper bei kurzzeitigen und intensiven Belastungen.» Also etwa bei beim Krafttraining mit Gewichten.