Die Nachfrage ist so gross, dass bereits am zweiten Produktionstag 600 Berliner, also rund 450 mehr also tags zuvor, produziert werden mussten.

«Wenn das so weitergeht, sind bald alle geimpft in Muri», sagt Burkard Kreyenbühl zu 20 Minuten. Seit Mittwoch gehen bei der Bäckersfamilie Kreyenbühl in Muri sogenannte Impf-Berliner über den Ladentisch. Das normale Berliner-Gebäck gibt es mit einer Vanille-Baileys- oder Vanille-Himbeer-Füllung. Durch eine Spritze, die in der Mitte des Berliners angebracht ist, kann der Käufer dem Berliner die Füllung einspritzen. Der Berliner findet reissenden Absatz, so dass die Bäckerei am Mittwoch mit 150 verkauften Berlinern um 14.00 Uhr ausgeschossen war. Darum begann am Donnerstag die Schicht eine Stunde früher um den Berliner-Teig zu vervierfachen, um 600 Impfdosen gebacken zu kriegen.