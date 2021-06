Influencerin Julia Holz bittet ihre Followerinnen und Follower um Spenden

Da sie aufgrund der Krankheit seit zwei Monaten nicht arbeiten könne und sie sowohl eine Wohnung in ihrer Wahlheimat Mallorca als auch nun in Berlin zahlen muss, bittet die Influencerin ihre Instagram-Followerinnen und -Follower um Hilfe.

«Ich bin ehrlich, das Einzige, was mir gerade Angst und Sorgen macht, ist, wie ich das alles finanziell schaffen werde», erklärt Holz in ihrer Instagram-Story. Aufgrund der Erkrankung konnte die Auswanderin seit zweit Monaten nicht arbeiten. Nun kommt hinzu, dass sie nicht nur eine Wohnung in Spanien finanzieren muss, sondern auch eine in Berlin. Zudem stünden Nachzahlungen für verschiedene Versicherungen an, um die hohen Kosten der Behandlung nicht selbst tragen zu müssen.