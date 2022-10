Diskussion um Corona-Impfung: Krebsliga beruhigt – nein, die Covid-Impfung führt nicht zu Krebs

Grund dafür seien die in der Corona-Pandemie immer wieder aufgeschobenen Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups. Fehlende Personal- und Zeitkapazitäten in den Spitälern und Hausarztpraxen führten dazu, dass der Fokus auf die Behandlung akuter Beschwerden gesetzt werden musste. So blieb keine Zeit für die Beratung bezüglich Präventionsmassnahmen.

In der Kommentarspalte zum Artikel macht sich aber noch eine andere Vermutung breit. So stellen viele Leserinnen und Leser einen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und Krebs her. Eine Leserin schreibt: «Man könnte dieses Phänomen auch beim Namen nennen: Seit den experimentellen Impfungen kenne ich (zu) viele vorher gesunde Menschen, bei denen plötzlich Krebs oder Tumore aufgetreten sind.» Ein Leser schlägt vor, den Impfstatus der erkrankten Personen zu erheben. «Wäre dann einfach festzustellen, ob es vor allem Geimpfte oder Ungeimpfte trifft. Oder will man die Wahrheit nicht wissen.»