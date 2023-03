Krebsbehandlung: Novartis präsentiert positive Ergebnisse

Nachdem das positive Ergebnis bekannt worden war, stieg der Aktienkurs von Novartis an. Am Montagnachmittag lag er bei acht Prozent und 82.19 Franken.

Novartis teilte am Montag mit, dass sich Kisqali in der Phase-III-Studie Natalee als wirksam in der Behandlung von Brustkrebspatienten gezeigt hat.

Novartis legte am Montag eine Zwischenanalyse zum Brustkrebsmittel Kisqali vor. Die Ergebnisse wurden früher als erwartet veröffentlicht und fielen gut aus. Der Pharmakonzern teilte mit, dass sich Kisqali in der Phase-III-Studie Natalee als wirksam in der Behandlung von Brustkrebspatienten gezeigt hat. Das wirkte sich auch auf die Aktie des Pharmakonzerns aus. Sie gewann am Montag 5,5 Prozent und stieg auf 80.60 Franken.