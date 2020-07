Einfallsreicher Trainer

Kreditkarte statt Bargeld nun auch im Amateurfussball

Bargeld ist von gestern – heute regiert die Kreditkarte. Das weiss auch der Trainer eines englischen Amateurvereins, der ein Kartenlesegerät besorgte, damit Spieler ihre Bussen bezahlen können.

Am Sonntag morgen aufstehen, noch leicht verkatert. Kurzes Frühstück, die Sachen packen und los zum Fussballplatz. Ein wichtiges Spiel gegen das Nachbardorf steht an. Angekommen merkt der Amateurfussballer dann, dass die Schuhe zu Hause geblieben sind. Also nochmals zurück und verspätet wieder auftauchen. Das macht dann zehn Franken in die Mannschaftskasse. Doch er hat er kein Bargeld dabei, und bis zum nächsten Training ist die Busse eh schon wieder vergessen. Nochmals Glück gehabt.