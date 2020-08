Unangenehmes Pfeifen

Kreischende Züge zerren an den Nerven

Zuerst machten die Sanierungen der A4 entlang des Urmibergs den Anwohnern in Seewen zu schaffen, nun folgen pfeifende Züge.

Ausgerechnet an den Tagen im Sommer, wo man gerne die Fenster so weit wie möglich öffnen will, machen die heulenden Züge den Anwohnern in Seewen zu schaffen. «Das geht durch Mark und Bein, schlimmer als Kreide auf der Tafel», wie ein Leser gegenüber dem «Boten der Urschweiz» mitteilte.