Kreisgericht Rorschach: Er liess Leute verschwinden – jetzt steht Juri Garawski vor Gericht

Garawski spricht beim Beantworten der Fragen sehr leise. Vom Gerichtsvorsitzenden wird er darauf aufmerksam gemacht, lauter zu sprechen. Der 45-Jährige wird zuerst über seine persönlichen Verhältnisse befragt. Er wuchs in Minsk in einer Arbeiterfamilie auf und durchlief dort seine Schulzeit. Anschliessend absolvierte er eine Lehre als Automechaniker. Zu seinen Familienangehörigen, die noch alle in Belarus leben, hat er keinen Kontakt mehr.