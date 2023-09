St. Gallen: Lukaschenko-Scherge vor Kreisgericht Rorschach

Am Dienstag beginnt am am Kantonsgericht St. Gallen der vom Kreisgericht Rorschach angestrengte Prozess gegen den Belarussen Juri Garawski (45).

Wer ist angeklagt?

Am Dienstag beginnt am Kantonsgericht St. Gallen der Prozess des Kreisgerichts Rorschach gegen den Belarussen Juri Garawski (45). Garawski hatte als Mitglied einer Sondereinheit von Lukaschenkos Regime 1999 mehrere Oppositionspolitiker entführt und «verschwinden lassen». Zu den Opfern gehörte der ehemalige belarussische Innenminister Juri Sacharenko, der im Mai 1999 von der Sondereinheit entführt wurde. An diesem Abend beteiligten sich acht Männer an der Festnahme des Politikers, darunter auch Garawski, heisst es in der Anklageschrift.