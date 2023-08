Ticker vom Gericht: R.B. starb nach Streit – nun stehen zwei Beteiligte vor Gericht

«Die Beschuldigten sahen, dass R.B. am Zaun hing, sie hätten sich bewusst sein müssen, dass er sich in einer lebensbedrohlichen Lage befindet», sagt der Verteidiger. Ein Ersthelfer, der sich in unmittelbarer Nähe befunden habe, sei hingegen sofort zu R.B. geeilt. «Doch die Beschuldigten liefen am Zaun vorbei und riefen noch etwas in die Richtung des Opfers», so der Anwalt. Sie hätten es unterlassen, Erste Hilfe zu leisten, weshalb die Anklage um den Punkt der unterlassenen Nothilfe erweitert werden solle.