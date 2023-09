Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Fünffacher Bankräuber verurteilt

nachdem er während eines Jahres insgesamt fünf Banken überfallen hat. Als letztes die Raiffeisenbank in Trübbach und die Postfiliale in Sevelen am 12. Januar 2022.

Während genau eines Jahres hat ein Bankräuber (34) in der Region Werdenberg, Rheintal und Liechtenstein fünf Bankfilialen überfallen, wie 20 Minuten bereits berichtete . Am Donnerstag hat ihn das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland nun schuldig gesprochen. Wegen qualifizierten Raubes wurde der Bankräuber zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt, wie « Blick » schreibt.

Er wollte die Liebe seiner Exfreundin zurückkaufen

Der Raubzug des 34-Jährigen begann am 12. Januar 2021, als er die St. Galler Kantonalbank in Azmoos überfallen wollte – erfolglos. Mit einer zehn-Euro Softair-Pistole bewaffnet bedrohte er eine Bankangestellte, die aufgrund der Sperrfrist Abends keinen Zugriff mehr auf das Geld hatte, woraufhin der Dieb die Flucht ergriff. «Der Grund für diesen Überfall war meine Beziehung. Diese begann zu bröckeln. Ich wollte mir und meiner damaligen Freundin etwas beweisen», begründete der Beschuldigte laut «Blick» seine Tat vor Gericht.

Beim zweiten Überfall war er erfolgreich. Bei der Raiffeisenbank Rüthi erbeutete er 61’000 Franken. Das Geld hielt aber nicht lange, da er seiner Exfreundin grosszügige Geschenke machte: Darunter Übernachtungen in Luxushotels, einen Louis Vuitton Schal oder eine Apple Watch. Der Beschuldigte wollte damit die Liebe seiner mittlerweile Ex-Partnerin zurückkaufen. «Ich war am Boden zerstört. Wir waren zwölf Jahre zusammen und haben eine Tochter», sagte der 34-Jährige vor Gericht.

Nachdem der dritte Überfall in Ruggell (FL) scheiterte, forderte er am 12. Januar 2022 sein Glück gleich doppelt heraus. Er überfiel die Raiffeisenbank Trübbach und eine Stunde später die Postfiliale in Sevelen und erbeutete an jenem Tag 100’000 Franken. Doch damit sollte er seiner Freundin nichts kaufen können: Noch am Abend des 12. Januars wurde der Mann verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt.