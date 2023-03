Russische Kampfjets fangen US-Nuklear-Bomber über der Ostsee ab

Dieses Bild soll demnach eine der beiden nuklearwaffenfähigen B-52H zeigen, die laut dem Kreml in Richtung der Grenze der russischen Föderation unterwegs waren.

Die B-52H, die auch Atomraketen transportieren können, seien demnach in Richtung der russischen Grenze unterwegs gewesen.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat die Luftwaffe am Montag erfolgreich zwei US-Bomber abgefangen.

Wie es in der auf Telegram veröffentlichten Nachricht heisst, hätten nun am Montag russische Radaranlagen über der Ostsee zwei Luftziele entdeckt, die in Richtung der russischen Grenze unterwegs gewesen seien. Daraufhin sei eine russische Su-35 gestartet und habe die beiden Ziele «erfolgreich abgefangen und abgedrängt». Laut dem Verteidigungsministerium handelte es sich um zwei US-Bomber vom Typ B-52H. Das Flugzeug, auch als «Stratofortress» bekannt, kann Marschflugkörper und Seeminen, aber auch Atomraketen transportieren und abfeuern.