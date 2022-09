Ravil Maganow: Kreml kritisiert – Öl-Magnat stirbt nach Sturz aus Moskauer Spitalfenster

Erneut sorgt der mysteriöse Tod eines russischen Oligarchen für Aufsehen. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag mit Berufung auf eine «informierte Quelle» schreibt, sei Ravil Maganow verstorben, nachdem er aus einem Fenster des Zentralkrankenhauses in Moskau gefallen war. Es seien Polizeibeamte vor Ort. Die Information konnte laut Interfax noch nicht offiziell bestätigt werden.

Konzern übte vorsichtige Kritik

Der ungeklärte Todesfall kommt nur fünf Monate nach einer Stellungnahme der Geschäftsleitung von Lukoil, wo Maganow als Vorstandsvorsitzender tätig war. In dem Schreiben, das am 3. März in Englisch auf der Website des Mineralölkonzerns veröffentlicht wurde, äussert die Geschäftsleitung ihre «tiefe Besorgnis über die tragischen Ereignisse in der Ukraine». Der Konzern fordert, den «Konflikt», wie der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine laut Kreml-Vorgabe in Russland genannt werden muss, schnellstmöglich zu beenden. Ausserdem unterstütze man einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Lösung der Probleme mittels diplomatischer Verhandlungen.