Ukraine-Krieg: Kreml-Major tappte in ukrainische Falle – jetzt liefert er Infos

In einem 14-minütigen Video wird Tomov zuerst über seine Einheit ausgefragt, danach zeichnet er auf einer Karte ein, wo seinen Angaben nach die russischen Stellungen am Dnipro sind.

Auch Russen bestätigen Gefangennahme

Major Tomov soll wertvolle Stellungen verraten haben

Ein Video zeigt die Gefangennahme von vier Soldaten, die den Major begleitet hatten. Im Rahmen der Aktion, die von einem Spezialkommando durchgeführt wurde, sollen zudem 25 russische Kämpfer getötet worden sein. Seit seiner Gefangennahme am Dienstag soll Tomov den Ukrainern bereits wertvolle Infos geliefert haben, so etwa die Stellungen der Russen oder ein Munitionslager in der Nachbarstadt Oleshky. Dieses wurde übers Wochenende von ukrainischer Artillerie beschossen.

Aus Militärkreisen ist zu erfahren, dass Tomov seit Dienstag den ukrainischen Streitkräften Informationen über die Stellungen seiner Landsleute und den Verbleib eines russischen Waffenlagers in der Nachbarstadt Oleshky preisgegeben hat. Daraufhin wurde das Lager am Samstag von ukrainischer Artillerie beschossen.

Ukrainische Stellung am Südufer besteht weiter

Die Entführung von Tomov ist nicht der einzige Erfolg, den die Ukraine am Dnipro in neuester Zeit feiern konnte: So gelang es letzte Woche, am von Russland besetzten Südufer des Flusses eine Stellung zu errichten. Sie wird weiterhin von ukrainischen Truppen gehalten und laut russischen Angaben stetig durch die Seestreitkräfte verstärkt und ausgebaut. Videos zeigen Angriffe durch russische Mehrfachraketenwerfer – für eine Attacke mit Fahrzeugen und Infanterie sind die russischen Truppen im Gebiet wohl zu dünn aufgestellt.