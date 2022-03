Verhandlungen mit der Ukraine : Kreml nennt Friedensgespräche «konstruktiv» – Dialog mit USA möglich

Die jüngste Verhandlungsrunde über die Beendigung des Kriegs wird von russischer Seite als «konstruktiv» bezeichnet. Derweil betont der Kreml, dass ein Dialog mit der USA weiterhin notwendig sei, trotz der verbalen Attacken des US-Präsidenten Joe Biden.

Der Kreml sieht es zudem nach wie vor als unbedingt nötig an, den Dialog mit den USA fortzusetzen – den neusten Aussagen Bidens zum Trotz.

Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski hat die jüngste Runde der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit ukrainischen Vertretern als konstruktiv gelobt. «Gerade sind die Gespräche mit der ukrainischen Seite zuende gegangen. Die Gespräche sind konstruktiv verlaufen», sagte Medinski am Dienstag in Istanbul zu Journalisten. Der Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte zudem, dass Russland bereit sei, «zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts» zu unternehmen. Einer davon betreffe die militärische und einer die politische Ebene.

Vorschläge der Ukraine werden bald überprüft

Die ukrainische Seite habe eine « verständlich formulierte Position für die Aufnahme in einen Vertrag» überreicht. «Diese Vorschläge werden in naher Zukunft geprüft, dem Präsidenten vorgelegt und von uns entsprechend beantwortet», sagte Medinski.

Dialog zwischen Russland und USA «weiterhin notwendig»

Derweil hält der Kreml den weiteren Dialog zwischen Russland und den USA trotz der jüngsten Missstimmungen wegen Äusserungen von US-Präsident Joe Biden für notwendig. Die «persönlichen Beleidigungen» Bidens gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten aber einen «negativen Einfluss» auf die Beziehungen beider Länder, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax.

«Dennoch ist der Dialog zwischen Russland und den USA in jedem Fall notwendig», betonte Peskow. «Das liegt nicht nur im Interesse beider Länder, sondern im Interesse der ganzen Welt.» Früher oder später müssten Russland und die USA etwa über Fragen der strategischen Stabilität und der Sicherheit reden.

Biden hatte Putin am Samstagabend bei einer Rede in Warschau einen «Diktator» genannt und mit den Worten geschlossen: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.»