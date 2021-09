Wahl in Russland : Kreml-Partei liegt nach Teilauszählung vorn

Ob die Putin-treue Partei Geeintes Russland ihre Zweidrittelmehrheit behalten kann, ist noch offen. Überschattet wurde die Wahl von Berichten über Unregelmässigkeiten und Manipulationen.

Menschen gehen am letzten Tag der dreitägigen Parlaments- und Kommunalwahlen in Moskau im September vor der russischen Staatsduma spazieren.

Über elf Zeitzonen hinweg haben die Menschen in Russland am Sonntag den dritten und letzten Tag in Folge ein neues Parlaments gewählt. Erste Ergebnisse aus einer begrenzten Zahl von Wahllokalen sahen nach Angaben der Zentralen Wahlkommission vom Sonntag die Kreml-Partei Geeintes Russland in Führung.