Sprecher Peskow klagt : Kreml sauer – «US-Waffenlieferungen ermutigen Kiew nicht zum Verhandeln»

Die USA schicken 1000 Panzerabwehrraketen und vier Raketenwerfer an die Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow sagt, diese Waffen würden die Friedensverhandlungen verzögern.

Die USA schicken weitere Waffen in die Ukraine. Neben 1000 Panzerabwehrraketen werden auch vier Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars geliefert.

Die USA wollen der Ukraine insgesamt vier Mehrfachraketenwerfer zur Verfügung stellen. Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, soll das neue Waffenpaket für Kiew zudem weitere 1000 Javelin-Panzerabwehrraketen und vier Mi-17-Helikopter umfassen. Die US-Regierung hatte das neue militärische Hilfspaket im Gesamtwert von 672 Millionen Franken am Vortag angekündigt. Mit den neuen Waffen wolle Washington sicherstellen, dass das Land «alles hat, was es für seine Verteidigung braucht».