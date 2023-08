Bundeswehr: Hauptmann der Spionage für Russland verdächtigt

Als Mitarbeiter der Abteilung U war er unter anderem an Projekten der elektronischen Kriegsführung (Eloka) beteiligt. Dazu zählen zum Beispiel Techniken zur Überwachung und Störung von feindlichen Funksystemen.

Thomas H. soll sich aus freien Stücken an Russland gewandt haben, um vertrauliche Informationen weiterzugeben.

Die Bundesanwaltschaft in Koblenz hat am Mittwoch einen Hauptmann der Bundeswehr festnehmen lassen, weil er unter Verdacht steht, für Russland zu spionieren. Thomas H. habe sich aus freien Stücken an die russische Botschaft und das Generalkonsulat gewandt und bei einer Gelegenheit Informationen übermittelt.