Schwere Explosion: Kreml verurteilt angebliche Krim-Brücke-Angreifer und hält an LKW-Theorie fest

Russland hat im Zusammenhang mit der Explosion auf der Krimbrücke am 8. Oktober fünf Verdächtige festgenommen. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur «Ria» am Mittwoch. Demnach wurden die Verdächtigen bereits am 13. Oktober in Gewahrsam genommen. Ihnen sollen zwölf bis 20 Jahre Gefängnis drohen. Gemäss der russischen Version löste ein LKW die Explosion auf der Krimbrücke aus, woraufhin sieben Treibstofftanks eines Zuges in Brand gerieten. Der russische Geheimdienst FSB vermutet die ukrainische Direktion des Verteidigungsnachrichtendienstes und ihren Leiter Kirill Budanow als Drahtzieher der Explosion.