In Russland inhaftiert: Kremlgegner Alexei Nawalny in Straflager schwer erkrankt

Soll im Gefängnis schwer erkrankt sein: Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird via Video in einen Gerichtssaal übertragen. (Archivbild)

Der in Russland inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist nach Angaben seines Anwalts bei schlechter Gesundheit und hat in nur zwei Wochen mehr als acht Kilo abgenommen. Nawalny leide an «einer unbekannten Krankheit, die niemand behandelt», schrieb der Anwalt Wadim Kobsew am Dienstag im Onlinedienst Twitter.