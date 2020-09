Die Familie der kleinen Diana kann es kaum glauben. Zwischen Freitag- und Samstagabend ist in Brütten ZH ein Holzkreuz verschwunden. Dieses erinnert an das vierjährige Mädchen, das 2018 bei einem Traktorunfall ums Leben kam. «Als Dianas Grossvater am Samstag in der Dämmerung wie fast jeden Abend zur Unglücksstelle fuhr, war das Kreuz weg», erzählt der Vater.