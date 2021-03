Massen-Tourismus : Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr direkt nach Venedig

Industriehafen stat Markusplatz: Eine neue Regelung für Touristenschiffe soll die Lagunenstadt schützen und retten.

Kreuzfahrtschiffe in Venedig dürfen künftig nicht mehr in der Nähe des Markusplatzes anlegen. Nach Regierungsangaben müssen sie künftig im Industriehafen der norditalienischen Stadt vor Anker gehen. Mit dieser Entscheidung solle «ein kulturelles und historisches Erbe geschützt werden, das nicht nur Italien, sondern der ganzen Welt gehört», hiess es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien für Kultur, Tourismus, Umwelt und Infrastruktur.